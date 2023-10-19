Полиция задержала ограбившую 91-летнюю пенсионерку мошенницу

Злоумышленница присвоила себе 40 тысяч рублей у женщины.В ОМВД "Алёшкинский" поступило заявление с просьбой задержать неизвестную женщину, которая присвоила себе 40 тысяч рублей 91-летней жительницы села Новая Маячка.
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