Полиция задержала ограбившую 91-летнюю пенсионерку мошенницу

Злоумышленница присвоила себе 40 тысяч рублей у женщины.В ОМВД "Алёшкинский" поступило заявление с просьбой задержать неизвестную женщину, которая присвоила себе 40 тысяч рублей 91-летней жительницы села Новая Маячка.