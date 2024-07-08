Американист: крупные игроки в стане Демпартии продолжают поддерживать Байдена

Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что группа крупных спонсоров Демократической партии направила письмо американскому лидеру Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру с президентских выборов.
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