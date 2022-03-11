Госдеп рекомендует американцам не участвовать в боевых действиях

Официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс в ходе брифинга обратился к гражданам США, предупредив их о "смертельной опасности" посещения Украины - особенно для участия в боевых действиях, сообщает ТАСС.
Официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс в ходе брифинга обратился к гражданам США, предупредив их о "смертельной опасности" посещения Украины - особенно для участия в боевых действиях, сообщает ТАСС.
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