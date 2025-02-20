Shot: ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область

Вооруженные силы Украины планируют масштабное наступление на Брянскую область. Как сообщил Telegram-канал Shot, сейчас вблизи границы с регионом наблюдается скопление техники и нескольких тысяч военных, что свидетельствует о подготовке к активным действиям.
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