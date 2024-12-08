Обдорская ярмарка – центр принятия решений

С самого своего основания Обдорск был не только форпостом русской государственности. Изначально здесь была организована таможня, которая контролировала один из путей в Мангазею Златокипящую, расположенную на берегу Тазовской губы.
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