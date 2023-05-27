Архангельская область, д. Красная Горка

Пинежье. на высоком холме, посреди северной тайги стоит небольшая деревушка Красная Горка. Поднимаясь по дороге на вершину холма, перед взглядом предстает вот такой вид основная достопримечательность деревни - Красногорский Богородицкий монастырь.
Пинежье. на высоком холме, посреди северной тайги стоит небольшая деревушка Красная Горка. Поднимаясь по дороге на вершину холма, перед взглядом предстает вот такой вид основная достопримечательность деревни - Красногорский Богородицкий монастырь.
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