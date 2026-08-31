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Около 15 млн поездок совершили на ночных маршрутах наземного транспорта Москвы с момента запуска

Около 15 млн поездок совершили на ночных маршрутах наземного транспорта Москвы с момента запуска

Первые ночные маршруты наземного городского транспорта появились в Москве 30 августа 2013 года. Сейчас сеть связывает с центром столицы почти 100 районов, расположенных практически во всех округах.

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