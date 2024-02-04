Жан-Пьер: Байден выступает против законопроекта о помощи Израилю без Украины

Администрация американского лидера Джо Байдена выступает против законопроекта республиканцев в нижней палате Конгресса о дополнительной помощи Израилю без выделения новых средств на поддержку киевского режима.
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