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Жан-Пьер: Байден выступает против законопроекта о помощи Израилю без Украины

Жан-Пьер: Байден выступает против законопроекта о помощи Израилю без Украины

Администрация американского лидера Джо Байдена выступает против законопроекта республиканцев в нижней палате Конгресса о дополнительной помощи Израилю без выделения новых средств на поддержку киевского режима.

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