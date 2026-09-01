Wheel Of Fortune Announcer Suspended After Alleged Incident; Role Will Be Recast During Investigation

Wheel of Fortune announcer Jim Thornton has been suspended while the show investigates an alleged incident involving him, and the role will be recast.
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