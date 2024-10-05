Сборная Пакистана по футболу отказалась играть с Россией в октябре

Сборная Пакистана по футболу отказалась проводить товарищеский матч со сборной России в октябре. Об этом Sport24 сообщил менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар.
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