Ачерби и не мог сдаться на последних минутах – он дважды победил рак

Денис Романцов – о пути Франческо. От редакции: впервые этот текст вышел в 2016-м. Вчера Франческо Ачерби впервые в карьере забил в еврокубках – сравнял на 90+3 в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» и обеспечил «Интеру» экстра-таймы.