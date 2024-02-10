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ВС РФ ударили по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского

ВС РФ ударили по офицерам ВСУ, отмечавшим назначение Сырского

Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.фото: t.me/mod_russia--> Российские войска накануне вечером нанесли удар по кафе, где украинские офицеры отмечали назначение Александра Сырского главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

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