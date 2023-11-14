Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Пугалкин скоро изойдет завистью, особенно когда останется без штанов. Жалкий, не нужный "комик". Никогда его не смотр..."Отвесил звонкую ...
  • sergey volk
    👍👍👍Охотятся с наручн...
  • Natalija Osminina
    А это уже на горизонте.Украина и ирония ...

НА УКРАИНЕ ВЗЯЛИСЬ УВЕРЯТЬ, ЧТО КИЕВСКИЙ РЕЖИМ «ТРОЛЛИЛ» ВС РФ

НА УКРАИНЕ ВЗЯЛИСЬ УВЕРЯТЬ, ЧТО КИЕВСКИЙ РЕЖИМ «ТРОЛЛИЛ» ВС РФ

Укропропаганда пробила очередное дно: на украинском канале «1+1» заявили, что контрнаступ ВСУ – это «психологическая операция против агрессоров».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петров
Хохлы и тут впереди планеты всей, которая такой дезинформации ещё не видела! Хронический народ!...)))
Ответить
14 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Коллективный Запад скупил 52 % земель Украины. В США возмутились тем, что захоронения укровояк портят принадлежащие им территории.
Ответить
13 час.
Юрий Николаев
Ммммм Да. Я думал в укро-дурдоме только валенки е....т, ан нет, аказыватся ещё и мозг выносят!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх