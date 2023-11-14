Укропропаганда пробила очередное дно: на украинском канале «1+1» заявили, что контрнаступ ВСУ – это «психологическая операция против агрессоров».
НА УКРАИНЕ ВЗЯЛИСЬ УВЕРЯТЬ, ЧТО КИЕВСКИЙ РЕЖИМ «ТРОЛЛИЛ» ВС РФ
Комментарии
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Владимир Петров
Хохлы и тут впереди планеты всей, которая такой дезинформации ещё не видела! Хронический народ!...)))
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14 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Коллективный Запад скупил 52 % земель Украины. В США возмутились тем, что захоронения укровояк портят принадлежащие им территории.
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13 час.
Юрий Николаев
Ммммм Да. Я думал в укро-дурдоме только валенки е....т, ан нет, аказыватся ещё и мозг выносят!
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6 час.
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