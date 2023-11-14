НА УКРАИНЕ ВЗЯЛИСЬ УВЕРЯТЬ, ЧТО КИЕВСКИЙ РЕЖИМ «ТРОЛЛИЛ» ВС РФ

Владимир Петров Хохлы и тут впереди планеты всей, которая такой дезинформации ещё не видела! Хронический народ!...)))

АЗ Андрей Зарубкин Коллективный Запад скупил 52 % земель Украины. В США возмутились тем, что захоронения укровояк портят принадлежащие им территории.