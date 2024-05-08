В Смоленске скончался поисковик Игорь Жарынцев

«Мы все потрясены, ведь только 6 мая расстались с ним после первой весенней Вахты Памяти в Смоленской области» Вчера не стало Игоря Жарынцева, командира поискового отряда «Память» из Рославля Смоленской области.
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