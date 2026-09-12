Посольство РФ: в Польше снесли обелиск на кладбище советских воинов в Бытоме

www.globallookpress.com/Ilya Galakhov Посольство России в Варшаве выразило протест властям Польши в связи со сносом обелиска на участке советских воинов на коммунальном кладбище в городе Бытом.
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