«Настоящий» преемник Сталина: кто им был на самом деле

Сталин умер, не оставив преемника. При жизни он являл собой пример такого неприкрытого властолюбия, что мало кому могло прийти в голову, что великий вождь вообще задумывается о том, кто будет править страной после него.
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