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Силы ПВО сбили и перехватили 88 беспилотников над 8 регионами России

Силы ПВО сбили и перехватили 88 беспилотников над 8 регионами России

С вечера 8 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ сбили и перехватили 88 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией нескольких регионов в центральной части и на юге России.

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