Силы ПВО сбили и перехватили 88 беспилотников над 8 регионами России

С вечера 8 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ сбили и перехватили 88 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией нескольких регионов в центральной части и на юге России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии