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Новости Липецка

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Холодной воды не будет 14 сентября на десятках улиц Липецка

Холодной воды не будет 14 сентября на десятках улиц Липецка

Отключение связано с реконструкцию сетей в районе ЛТЗ и ремонтом на улице Полярной, 41.В Липецке 14 сентября с 10:00 ограничат подачу холодной воды на десятках улиц.

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