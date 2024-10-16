Диетолог Королева: самые вредные сладости содержат искусственные подсластители

Самые вредные сладости – это те, которые содержат искусственные подсластители. Регулярное их потребление приводит к набору лишнего веса, снижению иммунитета, а также становится источником питания для патогенной кандидозной флоры кишечника, объяснила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.