Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 029 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vitaly yanushkevich
    Кирби, ты ещё не в психушке? А пора бы.Кирби: вести пере...
  • Ингерман Ланская
    в китае гос.собственность - это земля и всё, что под землёй.... а также памятники.... и ФСЁЁЁ!!!!Тихонов рассказал...
  • Ингерман Ланская
    "...в Китае провели расприватизацию.." - Откуль сей бред?? в китае вовсю процветает Частная собственность, количество...Тихонов рассказал...

Пока вы спали: заявление Маска о банкротстве Америки и Британия — новый штат США

Пока вы спали: заявление Маска о банкротстве Америки и Британия — новый штат США

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь
Да уж быстрее бы! Пиндостан  или Жопастанский союэ - основной источник нестабильности в мире. Раньше была только британия стереть эти государства с карты  и будет проще договариваться. И будет мир в мире!
Ответить
16 час.
Житель Империи
Островитяне боятся, что без «крыши» гегемона их просто утопят? А сам гегемон, печатающий ничем не обеспеченные деньги готовится всех «кинуть» с тоннами зелёной макулатуры и просто выпустить абсолютно не похожие на доллары купюры и объявить это новой мировой валютой...
Ответить
14 час.
Владимир Соловьев
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ МОЖЕТ ОБИДЕТЬСЯ И ОТВЕТИТЬ ТРАМПУ: ВЫ ВСЕГДА БЫЛИ ИХ КОЛОНИЕЙ, ТАКОВОЙ И ОСТАНЕТЕСЬ И НЕДОИМКУ ПО КОЛОНИАЛЬНЫМ НАЛОГАМ НАМ ЗАПЛАТИТЕ!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх