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Пока вы спали: заявление Маска о банкротстве Америки и Британия — новый штат США
Комментарии
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Игорь
Да уж быстрее бы! Пиндостан или Жопастанский союэ - основной источник нестабильности в мире. Раньше была только британия стереть эти государства с карты и будет проще договариваться. И будет мир в мире!
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16 час.
Житель Империи
Островитяне боятся, что без «крыши» гегемона их просто утопят? А сам гегемон, печатающий ничем не обеспеченные деньги готовится всех «кинуть» с тоннами зелёной макулатуры и просто выпустить абсолютно не похожие на доллары купюры и объявить это новой мировой валютой...
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14 час.
Владимир Соловьев
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ МОЖЕТ ОБИДЕТЬСЯ И ОТВЕТИТЬ ТРАМПУ: ВЫ ВСЕГДА БЫЛИ ИХ КОЛОНИЕЙ, ТАКОВОЙ И ОСТАНЕТЕСЬ И НЕДОИМКУ ПО КОЛОНИАЛЬНЫМ НАЛОГАМ НАМ ЗАПЛАТИТЕ!
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14 час.
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