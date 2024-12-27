Игорь Да уж быстрее бы! Пиндостан или Жопастанский союэ - основной источник нестабильности в мире. Раньше была только британия стереть эти государства с карты и будет проще договариваться. И будет мир в мире!

Житель Империи Островитяне боятся, что без «крыши» гегемона их просто утопят? А сам гегемон, печатающий ничем не обеспеченные деньги готовится всех «кинуть» с тоннами зелёной макулатуры и просто выпустить абсолютно не похожие на доллары купюры и объявить это новой мировой валютой...