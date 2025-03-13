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Царьград

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Автоэксперт рассказал, почему жители России любят подержанные западные машины

Автоэксперт рассказал, почему жители России любят подержанные западные машины

Их популярность не падает несмотря на почтенный возраст многих автомобилей.Хотя автосалоны предлагают заманчивые скидки на китайские автомобили, пытаясь избавиться от излишков, наши автолюбители не проявляют к ним особого интереса.

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