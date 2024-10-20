Аэролодка с людьми перевернулась на реке в Якутии

На реке Вилюй в Якутии перевернулась аэролодка с людьми. По факту произошедшего ведется проверка соблюдения требований эксплуатации водного транспорта, сообщила пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры в Telegram.
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