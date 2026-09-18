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Доля банков в списке поставщиков криптоуслуг ЕС выросла до 23%

Доля банков в списке поставщиков криптоуслуг ЕС выросла до 23%

Банки стремительно расширяют свое присутствие на регулируемом криптовалютном рынке Европы: теперь на долю традиционных кредитных организаций приходится почти каждый четвертый поставщик услуг, включенный в реестр в рамках регламента ЕС о рынках криптоактивов (MiCA).

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