Доля банков в списке поставщиков криптоуслуг ЕС выросла до 23%

Банки стремительно расширяют свое присутствие на регулируемом криптовалютном рынке Европы: теперь на долю традиционных кредитных организаций приходится почти каждый четвертый поставщик услуг, включенный в реестр в рамках регламента ЕС о рынках криптоактивов (MiCA).