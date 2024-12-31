«Чудеса случаются»: Валерия пожелала найти лучших себя в Новом году

Певица Валерия поделилась, что верит в чудеса. Тем не менее она считает необходимым творить их самостоятельно, а не надеяться на волшебство — только так, считает артистка, можно прийти к свершениям и обрести лучшую версию себя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии