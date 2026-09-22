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Ильдар Абдразаков станет «Дьяволом» на сцене Большого театра: премьера «Мефистофеля» — событие года!

В сентябре 2026 года Большой театр подарит зрителям уникальную возможность увидеть оперу «Мефистофель» — произведение, которое уже более века не звучало на его сцене.

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