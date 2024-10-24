Гладков: ВСУ при помощи БПЛА атаковали населённые пункты области

Несколько БПЛА сбито над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия при помощи беспилотников продолжает атаковать населённые пункты региона.
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