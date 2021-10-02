Почетный караул на свадьбе внука пособника нацистов, как очередной вызов обществу

Картина дня. ФинансыПолитикаПочетный караул на свадьбе внука пособника нацистов, как очередной вызов обществуВчера произошло знаковое событие: венчание Гоши Гогенцоллерна в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.Вернуться к статье2812НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимр СемкинЕпатьева дом ждет ихВиктор РыбаковПрав Мандельштам -"Власть отвратительна....".Владимир МиллерВся эта нечисть так называемых романовых сдохнет! И останется Великий Советский Народ!ЭБЭдуард БелозеровВся эта нечисть давно во власти и людей готовят к тому что будет крепостное право и царь. Закончился великий советский народ, осталось быдло апплодирующее путину и убеждающее что выборами можно что то изменить.ВДВячеслав ДолининВнук за деда не отвечает.ФинамИнфоНе отвечает, конечно... Но и обратного не доказал. Он вообще хоть что-то когда-то сделал для России?Петр ШипиловМрази!Владимир ПлотниковНу а что вы хотели? Власть отдали за жвачки. Хотели подружиться с западом? А он не хотел. Вы побеждённые. Терпите. Или снова брать власть. А для чего созданы росгварды? Для того, чтобы вас усмирять. В советское время, когда хозяином государства был народ, их небыло. А завхоз был завхозом.ФинамИнфоКак-то настораживает это "вы" в вашем комменте. А вы вне России?bngor68 АгеевА что, по его правописанию не видно?Иван ЕршовСо стороны ВЛАСТИ это просто Кощунство. Князь Владимир Романов ПОСОБНИК Гитлера, поддержал нападение нацистской Германии на свою Родину Россию (СССР), а Сегодня его потомок с почётным караулом Гвардейцев празднует в России своё бракосочетание !!! У Путина что не хватило ВЛАСТИ, чтобы не допустить это постыдное ДЕЙСТВО???bngor68 АгеевПутину только и осталось, как заниматься всякой хернёй вроде венчания всяких чмо. Это уровень городских властей и, я думаю, с правовой точки зрения, там порядок. А эмоции - их к делу не пришьёшь. Хотя запашок от мероприятия неприятный.ЭБЭдуард БелозеровКощунство длится уже три десятка лет, пора бы и привыкнуть если сопротивляться не хотим.ЮФюра федуловУ нас что, почетные караулы ВС РФ по рукам пошли или на хлеб зарабатывают? На каком основании наши дети-солдаты прислуживают сомнительным денежным мешкам, да где-на свадьбах? Кто ответит?Олег БекшеневСогласен с Вами! Тут все туфта. И романов с мамашей, попиками и невестой. Да и караул не гвардейского полка нет такого. Это с 5 апреля 2013 года по Указу президента РФ 154 отдельный комендантский Преображенский полк. Да и военные ли это ребята? Может театральная самодеятельность? В бывшей культурной столице все такое.МMМария MazurinaВ нынешней спившейся культурной столице счего толбько ни происходит. Скорее всего,МMМария MazurinaС начала! Сайт дурит по-черному. В нынешней спившейся культурной столице чего только ни происходит: то румын жениться, то ведьмы сватаются. Да и солдаты могут быть просто наемными актерами. Кто ж там разберет? Но вот то, что вся лента пестрит свадьбой этого е#лица неизвестной национальности плюс "КП" подключилась к этой вакханалии "славим-славим" настолько противно, что слов цензурных нет. Про КП отдельный разговор. Давно есть подозрение, что в названии газеты слово "комсомольская" явно лишнее. Давно уже просто бульварная газетенка, которой эпитет "желтая" подходит гораздо больше.ILIg LipinskyПо поводу "комсомольцев". Название исторически вполне подходящее. "Комсомольская правда" - правда неких "комсомольцев". Кто такие "комсомольцы"? С первого дня их появления на политической арене? Это, как известно, молодая поросль партийных карьеристов определенного течения в партии, а именно сторонников интернационально-революционно-троцкистского глобализма. Взгляните на Китай. На левацкие молодежные организации Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Везде все то же самое. Молодые политические рвачи, пытающиеся занять место "стагших товагищей"... Вполне естественное наполнение одного из основных принципов диалектического материализма - принципа "отрицания-отрицания", оформленного в повседневной жизни в виде проблему "отцов и детей". Почему троцкистских? По естественной причине сути этой идеологии, выраженной в строчках интернационала "кто был ничем - тот станет всем". Так что не стоит питать иллюзий по поводу всевозможных масок и гримасс этого "движения", суть его везде одинакова - стремление к смене элит, к замене предыдущих, пытающихся застолбиться "консерваторов", новыми голодными до "порулить". В случае успеха - благополучная трансформация "комсомольцев" в "консерваторов" и все сначала с приходом новых активных голодных молодых ртов... А ширма может быть какой угодно. И юбка императрицы, и пламенные речи Троцкого, и книжки Мао, теперь вот цифроглобализм в модном тренде...МMМария MazurinaВерно всё, кроме одного: каким непостижимым образом комсомольцы вдруг стали монархистами?! Какое место старших товарищей по партии они стремятся занять и кто такие - эти старшие товарищи? Неужели еще какие-то самозваные "потомки царствующей фамилии", которая и не царствует, и потомков не оставила? Пердюмонокль какой-то!ЮФюра федуловФорму позорят!хохлошумерПу..?МMМария MazurinaБдыщщщ!МMМария MazurinaБдыщщщ!Александр ДенисовНу вот какая штабная ссука продажная вывела эти ребят на это позорище!? Небось уже звание фельдмаршала обмывает.Александр ДенисовНу вот какая штабная ссука продажная вывела эти ребят на это позорище!? Небось уже звание фельдмаршала обмывает.Гламозда СергейШабаш мерзкий!!!!!!!!!!!Angel ангелУ Романова убили всю семью, чего вы ждали? конечно он поддержал фашизм.Валерий Шароновда не простой народ разрешал эту мерзость, вопрос к власти,и почётный караул сам не пришел.Комментировать
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