Офицер ВС России: на Кинбурнской косе ликвидировали польских наемников

Они являлись членами украинской диверсионно-разведывательной группы В составе украинской диверсионно-разведывательной группы, которая была ликвидирована российскими десантниками группировки войск «Днепр» при попытке высадиться на Кинбурнской косе, были и граждане Польши, сообщил РИА Новости командир расчета ПТРК с позывным «Настроение».
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