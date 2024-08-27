Офицер ВС России: на Кинбурнской косе ликвидировали польских наемников

Они являлись членами украинской диверсионно-разведывательной группы В составе украинской диверсионно-разведывательной группы, которая была ликвидирована российскими десантниками группировки войск «Днепр» при попытке высадиться на Кинбурнской косе, были и граждане Польши, сообщил РИА Новости командир расчета ПТРК с позывным «Настроение».