На промплощадке «Позитрон» вместо многофункционального комплекса построят жильё

Эксперты оценивают общие инвестиции в проект в 4,5-5 млрд рублей. «Ленстройтрест» поменял концепцию редевелопмента промплощадки «Позитрон» на улице Ивана Фомина, которую приобрёл ещё осенью 2020 года примерно за 0,5 млрд рублей.