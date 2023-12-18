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На промплощадке «Позитрон» вместо многофункционального комплекса построят жильё

Эксперты оценивают общие инвестиции в проект в 4,5-5 млрд рублей. «Ленстройтрест» поменял концепцию редевелопмента промплощадки «Позитрон» на улице Ивана Фомина, которую приобрёл ещё осенью 2020 года примерно за 0,5 млрд рублей.

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