Губернатор Василий Анохин проверил ход реконструкции улицы Октябрьской революции (видео)

На двух участках пешеходной улицы Смоленска продолжаются озеленение и установка малых архитектурных форм После смоленского парка «Лопатинский сад» глава региона Василий Анохин проверил сегодня ход реконструкции улицы Октябрьской революции.
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