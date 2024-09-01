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Губернатор Василий Анохин проверил ход реконструкции улицы Октябрьской революции (видео)

Губернатор Василий Анохин проверил ход реконструкции улицы Октябрьской революции (видео)

На двух участках пешеходной улицы Смоленска продолжаются озеленение и установка малых архитектурных форм После смоленского парка «Лопатинский сад» глава региона Василий Анохин проверил сегодня ход реконструкции улицы Октябрьской революции.

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