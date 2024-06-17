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РБК: Мошенники стали запугивать россиян просрочкой по ипотеке

РБК: Мошенники стали запугивать россиян просрочкой по ипотеке

В России стали применяться новые схемы мошенничества с ипотечными кредитами. Об этом пишет РБК. Представляясь сотрудниками банка, злоумышленники убеждают граждан в возникновении у них якобы просрочки по ипотеке.

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