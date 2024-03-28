Новый вид сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути намекает на интересную скрытую особенность

﻿﻿"Может быть, в Стрельце А* тоже скрываются самолеты, ожидающие своего открытия. Это было бы очень интересно!» Сверхмассивная черная дыра Sgr A* в центре галактики Млечный Путь теперь впервые видна в поляризованном свете (Источник изображения: коллаборация EHT) Астрономы сделали первые изображения поляризованного света и магнитных полей, окружающих Стрелец А* (Sgr A*), сверхмассивную черную дыру в центре Милливея.