НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вратарь Сербии Милинкович-Савич подрался в баре Мюнхена перед матчем с Данией. Он разозлился, что охрана не пускала его в шортах сборной, заявил владелец заведения

Вратарь Сербии Милинкович-Савич подрался в баре Мюнхена перед матчем с Данией. Он разозлился, что охрана не пускала его в шортах сборной, заявил владелец заведения

Об этом стало известно после вылета сборной Сербии с Евро-2024. Резервный вратарь Сербии Ваня Милинкович-Савич в выходной день перед матчем с Данией решил пойти в бар в Мюнхене.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх