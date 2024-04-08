«Коммерсант»: экс-полковник СК пытался скрыться от ФСБ в Донецке

Экс-заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александр Избенко с сентября 2023 года скрывался у родителей гражданской супруги в ДНР.
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