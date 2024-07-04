ЕГЭ — стань своим в экипаже «корабля дураков»

Андрей Пищулин

ЕГЭ! Как можно набрать 300 из 300? 400 из 400? Ну не существует такого в природе такого в России супервундеркинда! Если, только Искуственный Интелект, Деньги и ... А.Кто проверяет эти ответы? Или заранее и решается вопрос? В этом году(сами преподаватели школ) говорят о том,что вопросы заданы не по конкретному предмету(биологии или химии) а на тему угадайки? Кравцов? А, ты- БЕЗДАРЬ СМОЖЕШЬ УГАДАТЬ? Бабло решает-ВСЕ! Вспоминаем твою замшу(по уголовке)! И опять пристроена! САМОЕ ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ(Советское) просто похерили! Поэтому и в правительстве сидят- НЕ С ПРОФИЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, А КУПЛЕННЫМ ЗА ДЕНЬГИ И КОРРУПЦИОННЫЕ,КУМОВСКИЕ и т.д. СВЯЗИ!!! БОЖЕ, ДАЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ и ЖЕСТКИХ РЕШЕНИЙ.НАШЕМУ ЦАРЮ! Чтоб эту шваль РАЗОГНАЛ и НАВЕЛ ПОРЯДОК В РОССИИ! Пример- Альфредик Кох-слинял из страны,Греф,Голикова,Попова и другие дилетанты РУКОВОДЯТ СТРАНОЙ, В СВОИХ ДЕНЕЖНЫХ ИНТЕРЕСАХ!!!