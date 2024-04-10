Warner Brothers представит аниме по «Властелину колец» в этом году

На презентации киностудии Warner Brothers, которая состоялась в рамках фестиваля CinemaCon-2024 в Лас-Вегасе, было подтверждено, что полнометражное аниме под названием «Властелин колец: Война Рохирримов» Кэндзи Камиямы действительно выйдет в 2024 году.