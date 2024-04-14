Актеры Baldur's Gate 3 хотели бы вернуться к своим ролям для новых проектов по Dungeons & DragonsАктеры Baldur’s Gate 3 Нил Ньюбон и Амелия Тайлер хотели бы вернуться для новых игр по Dungeons & Dragons или даже в сиквела фильма “Честь среди воров”.
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