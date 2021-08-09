МИД России осудил действия властей Японии во время акции у посольства РФ

Министерство иностранных дел РФ выступило с осуждением бездействия японских властей во время провокационной акции около российского посольства в Токио в понедельник, 9 августа, в годовщину вступления СССР в войну против милитаристской Японии.
Министерство иностранных дел РФ выступило с осуждением бездействия японских властей во время провокационной акции около российского посольства в Токио в понедельник, 9 августа, в годовщину вступления СССР в войну против милитаристской Японии.
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