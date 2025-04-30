Слиты детали встречи Уиткоффа с Путиным: США конкретно облажались

Президент Владимир Путин требует, чтобы в рамках любого соглашения о мирном урегулировании Россия получила под свой контроль четыре региона Украины, которые еще не полностью присоединила, по словам трех человек в Москве, знакомых с этим вопросом.
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