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Царьград

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Путин сообщил о росте торговли с Индонезией на 12% за прошлый год

Путин сообщил о росте торговли с Индонезией на 12% за прошлый год

Президент России Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто обсудили на Восточном экономическом форуме развитие двусторонней торговли, которая в прошлом году выросла более чем на 12%.

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