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Юран о работе в «Пари НН»: «Мне не стыдно. Команду оставил на 11-м месте – это не зона вылета, не зона стыков» 

Юран подал в отставку с поста главного тренера нижегородцев 28 апреля после 6 поражений подряд. — В целом как бы оценили период своей работы в «Пари НН»? — Мне за нее не стыдно.

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