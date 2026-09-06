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Царьград

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Компания из ХМАО получит 33 млн рублей за питание школьников Кургана

Компания из ХМАО получит 33 млн рублей за питание школьников Кургана

Компании из ХМАО поручено обеспечить горячим питанием школы Кургана. ООО "Имтел" из Нижневартовска получило контракт на 33,1 млн рублей и должно до конца года поставлять питание в четыре учебных заведения, разработав меню по установленным нормам.

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