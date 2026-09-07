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От яиц до эдамаме: неожиданные продукты для улучшения сна

От яиц до эдамаме: неожиданные продукты для улучшения сна

Некоторые продукты содержат вещества, которые помогают организму подготовиться ко сну: мелатонин, триптофан, магний, витамины группы B, антиоксиданты.

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