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Кинопоказы драм о подростковом периоде в «Иллюзионе»

Кинопоказы драм о подростковом периоде в «Иллюзионе»

В программе — мелодрама о первой любви «Вам и не снилось», комедийная драма о взрослении «Не болит голова у дятла», семейная драма «Мама вышла замуж», а также многие другие трогательные картины о героях подросткового возраста и их поисках себя.

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