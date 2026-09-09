Лидер АдГ Хрупалла выступил против поставок Украине дронов, которые бьют по РФ

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает против поставок Украине дронов, которые затем используются для ударов по России.
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