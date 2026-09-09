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Лидер АдГ Хрупалла выступил против поставок Украине дронов, которые бьют по РФ

Лидер АдГ Хрупалла выступил против поставок Украине дронов, которые бьют по РФ

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает против поставок Украине дронов, которые затем используются для ударов по России.

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