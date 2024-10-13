Американские полицейские пожаловались на автомобили Tesla

В штате Калифорния, США, полицейские отказываются от автомобилей Tesla. Об этом сообщает The Drive. По данным издания, полицейские жалуются на ограниченное пространство в автомобиле из-за которого на заднее сиденье помещается только один задержанный.
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