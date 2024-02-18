В Архангельске завершилось зональное первенство по спортивной гимнастике

Соревнования среди юношей 12–13 лет и девушек 11–12 лет проходили в центре спортивной гимнастики имени Алексея Заплатина Первенство проводились в новом спортивном центре гимнастики, построенном в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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