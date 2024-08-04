Тихонов: российские спортсмены поехали на Олимпиаду в Париже за позором

Тихонов назвал выступление россиян на Олимпиаде позором Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что выступление российских спортсменов в крайне ослабленном составе на Олимпийских играх 2024 года в Париже завершается ожидаемым провалом к радости многих иностранных недоброжелателей.