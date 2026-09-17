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Царьград

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Инна Терещенко выиграла гонку на 15 км на чемпионате России

Инна Терещенко выиграла гонку на 15 км на чемпионате России

Инна Терещенко заняла первое место в 15-километровой гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах, завершив дистанцию за 42 минуты 31 секунду с одним промахом.

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