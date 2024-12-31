На главную ёлку Петербурга вернули пропавшую звезду

На главную ель Санкт-Петербурга вернули пропавшую звезду.Новогоднюю ёлку на Дворцовой площади Санкт-Петербурга укрепили у основания, чтобы она легче переносила ветреную погоду, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.
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